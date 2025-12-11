Pallanuoto A2 femminile impegno in trasferta per la Cosma Vela Ancona a Santa Maria Capua Vetere
La Cosma Vela Ancona è pronta a scendere in vasca per la seconda giornata del campionato di A2 femminile di pallanuoto. Sabato pomeriggio alle 14, le anconetane affronteranno in trasferta il Volturno a Santa Maria Capua Vetere, con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo e consolidare la propria posizione in classifica.
ANCONA - La Cosma Vela Ancona affronta sabato pomeriggio alle 14 la sfida di Santa Maria Capua Vetere contro il Volturno, per la seconda giornata di campionato di A2 femminile. La prima di campionato, in casa al Passetto, contro il Circolo Villani, è stata archiviata più che positivamente, come. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
