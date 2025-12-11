Palestra Juve l’esterno è conteso da diversi club europei Due big pronte all’acquisto dell’obiettivo bianconero | ecco quali sono

L’esterno destro della Palestra Juve è al centro delle attenzioni di diversi club europei. Atletico Madrid e Borussia Dortmund si contendono il talento bianconero, pronti a inserirlo nel proprio progetto estivo. La Juve dovrà gestire questa intensa schermaglia di mercato per mantenere il controllo sulla propria rosa e pianificare il futuro.

Palestra Juve: l’esterno destro è conteso in Europa. Atletico Madrid e Borussia Dortmund minacciano i piani bianconeri per l’estate. Marco Palestra, il promettente terzino destro classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta (attualmente in prestito al Cagliari ), rimane un nome di spicco nella lista dei desideri della Juventus per rafforzare la fascia in vista della prossima stagione. Tuttavia, il club bianconero deve affrontare un’accesa competizione che potrebbe compromettere i suoi piani. Come evidenziato da Calciomercato.com, l’interesse per il giovane non è limitato all’Italia. Club stranieri di primo piano hanno infatti messo gli occhi su Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palestra Juve, l’esterno è conteso da diversi club europei. Due big pronte all’acquisto dell’obiettivo bianconero: ecco quali sono

