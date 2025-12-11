Palermo Viiv | In Italia in media 2mln di euro all' anno per iniziative su Hiv

Viiv, azienda dedicata esclusivamente all'HIV, concentra i propri sforzi in questa area terapeutica. In Italia, si stima che circa 2 milioni di euro all'anno vengano investiti in iniziative legate all'HIV, evidenziando l'importanza di azioni mirate per la prevenzione e il trattamento della malattia.

Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - "Viiv è un'azienda che nasce e si sviluppa per l'Hiv", è dunque naturale, "avendo come obiettivo un'unica area terapeutica, concentrare tutti i nostri sforzi in essa. Ogni anno l'azienda investe in Italia una media di 2 milioni di euro tra donazioni, sponsorizzazioni e supporto ad eventi educazionali". Lo ha detto Vincenzo Palermo, Vice President, Head of Italy & Netherlands hub di Viiv Healthcare, all'evento RHIVolution day a Verona per la consegna dei premi legati al bando promosso dalla farmaceutica per sostenere le iniziative innovative suggerite da istituzioni o associazioni pazienti nella lotta all'infezione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Palermo (Viiv): "In Italia in media 2mln di euro all'anno per iniziative su Hiv"

Palermo (Viiv): "In Italia in media 2mln di euro all'anno per iniziative su Hiv" - "Viiv è un'azienda che nasce e si sviluppa per l'Hiv", è dunque naturale, "avendo come obiettivo un'unica area terapeutica, concentrare tutti i nostri sforzi in essa ... iltempo.it scrive