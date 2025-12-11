Palermo-Sampdoria venerdì 12 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Rosanero favoriti

Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 20:30 si disputa il match tra Palermo e Sampdoria, un importante anticipo del sedicesimo turno di Serie B. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono pronti a svelare le previsioni per questa sfida, con i rosanero favoriti in virtù del loro miglior posizionamento in classifica.

Si apre il sedicesimo turno di Serie B con l’anticipo di lusso tra il Palermo e la Sampdoria, distanti tra loro di ben 13 punti in classifica. I rosanero di Inzaghi si sono riavvicinati alla vetta grazie al colpaccio sul campo dell’Empoli dell’ex Dionisi. Una prova di grande personalità condita da una doppietta del solito Pohjanpalo, già capocannoniere del torneo con 10 gol all’attivo. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Palermo–Samp, rientra Abildgaard. In attacco la coppia Pafundi-Coda - Il danese rientra dopo l’infortunio alla spalla e si piazza al centro della difesa. ilsecoloxix.it Palermo-Sampdoria: diretta live e risultato in tempo reale - Sampdoria di Venerdì 12 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net Palermo-Sampdoria, dove vederla? Ecco tutte le info (anche per chi vive all’estero) - facebook.com facebook Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria, big match del 16° turno di Serie B x.com © Infobetting.com - Palermo-Sampdoria (venerdì 12 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Rosanero favoriti

Palermo-Sampdoria=1-1 (Serie A - 37a Giornata - Goals-Sintesi-Highlights) SKY HD

Video Palermo-Sampdoria=1-1 (Serie A - 37a Giornata - Goals-Sintesi-Highlights) SKY HD Video Palermo-Sampdoria=1-1 (Serie A - 37a Giornata - Goals-Sintesi-Highlights) SKY HD