Palermo-Sampdoria venerdì 12 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Rosanero favoriti

Venerdì 12 dicembre 2025 alle 20:30 si disputa il match tra Palermo e Sampdoria, anticipando il sedicesimo turno di Serie B. Le formazioni si affrontano in un incontro importante, con i rosanero favoriti in base alle recenti performance. Ecco tutte le informazioni su formazioni, quote e pronostici per questa sfida di alta tensione.

Si apre il sedicesimo turno di Serie B con l’anticipo di lusso tra il Palermo e la Sampdoria, distanti tra loro di ben 13 punti in classifica. I rosanero di Inzaghi si sono riavvicinati alla vetta grazie al colpaccio sul campo dell’Empoli dell’ex Dionisi. Una prova di grande personalità condita da una doppietta del solito Pohjanpalo, già capocannoniere del torneo con 10 gol all’attivo. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com