Palazzolo sull' Oglio | Natale a Palazzolo

Palazzolo sull'Oglio si prepara a vivere un dicembre ricco di magia e festa con il suo tradizionale programma natalizio. Mercatini, bancarelle di hobbisti e creativi, concerti, spettacoli e giochi di luce daranno vita a un mese di eventi pensati per coinvolgere tutta la comunità in un'atmosfera di convivialità e tradizione.

Mercatini di Natale e bancarelle di hobbisti e creativi, concerti per grandi e piccini, spettacoli e giochi di luce: è la programmazione natalizia di Palazzolo sull'Oglio, che trasformerà il mese di dicembre con un fitto calendario d'iniziative. Il culmine del cartellone? Il weekend del 13 e 14. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

- Palazzolo sull’Oglio, 10/12/2025 Comunicato ufficiale: la gara di domenica 14 dicembre alle ore 17,00 tra PRO PALAZZOLO e SÜDTIROL a porte chiuse La società PRO PALAZZOLO SSD SRL comunica che, in - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Disney In Concert al Sociale magia senza tempo

Palazzolo sull’Oglio, 38 borse di studio agli studenti più meritevoli - Si è svolta domenica la crimonia di consegna dei riconoscimenti agli alunni delle scuole medie, degli istituti secondari superiori e dell'Università che si sono distinti per bravura nell'anno scolasti ... Lo riporta quibrescia.it

Un Natale di musica, magia e solidarietà avvolge Palazzolo sull’Oglio - Musica, tradizione e un profondo spirito di comunità saranno i valori del Natale che la comunità di Palazzolo sull'Oglio si appresta a celebrare. quibrescia.it scrive