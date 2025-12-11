Palazzo Gotico centrodestra e ApP chiedono alla Giunta di ripensarci

Le forze politiche di centrodestra e Alternativa per Piacenza si uniscono in una richiesta alla Giunta Tarasconi di riconsiderare il bando per la concessione venticinquennale di Palazzo Gotico. In una nota condivisa, Civica Barbieri-Liberi, Fratelli d’Italia, Lega e il movimento di sinistra chiedono di sospendere l’iter in corso, evidenziando le proprie preoccupazioni e proposte.

Crepe in maggioranza su Palazzo Gotico: «Mancano trasparenza e documentazioni» - Perrucci (Pd), Gnocchi (Misto) e Anelli (Pc Coraggiosa) si smarcano dalle intenzioni della Giunta Tarasconi sulla concessione che durerà 25 anni. Come scrive ilpiacenza.it

