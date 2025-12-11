Paky la tracklist dell’album Gloria feat con Clara Tedua Baby Gang Kid Yugi

Paky presenta in anteprima la tracklist e le collaborazioni del suo nuovo album,

Paky svela la tracklist e le collaborazioni di Gloria, il nuovo album in uscita domani. Paky svela la tracklist e le collaborazioni di Gloria, il nuovo album in uscita all’una di stanotte per Atlantic Records Italy Warner Music Italy. I feat del disco sono stati presentati durante un evento speciale a Rozzano, un momento monumentale e simbolico che ha riunito migliaia di persone a casa sua. Un ritorno fisico e reale, non celebrativo, ma necessario: perché Gloria nasce lì, tra quei palazzi, in quelle strade che continuano a chiedere più di quanto restituiscano. Anche le collaborazioni rispondono a questa esigenza di verità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Paky, la tracklist dell’album Gloria, feat con Clara, Tedua, Baby Gang, Kid Yugi

Un’incredibile iniziativa durante il suo evento tenutosi stasera, Paky ha svelato tracklist e featuring sui palazzi di Rozzano! #Paky - facebook.com Vai su Facebook

Paky svela la tracklist e gli ospiti del nuovo album “Gloria” - Dopo aver riportato la Torre e Rozzano al centro del racconto, PAKY svela, nel posto da cui tutto è iniziato, la tracklist e le collaborazioni di “GLORIA”, ... Si legge su fourzine.it