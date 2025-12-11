Paky accende la sua Rozzi | 5mila nei cortili e nelle strade di via Mimose tra musica fumogeni e fuochi d’artificio

A Rozzano, nel cuore di Via Mimose, Paky ha acceso la sua “Rozzi” con una festa che ha coinvolto circa 5.000 persone nei cortili e nelle strade. Tra musica, fumogeni e fuochi d’artificio, l’evento ha trasformato il condominio in un palco a cielo aperto, creando un’atmosfera unica e coinvolgente per tutta la comunità.

Rozzano (Milan) – Nel cuore di Rozzano, il condominio di Via Mimose si è trasformato, per una notte, in un vero e proprio palco a cielo aperto. Migliaia di persone hanno affollato i cortili e le strade del quartiere in occasione del listening party di "Gloria", il nuovo attesissimo album di Paky. A rendere l'evento straordinario, anche la presenza di alcuni dei nomi più rilevanti della scena, tra cui Clara, Tedua, Rose Villain, Niky Savage, Finem e Shiva. Presente anche Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene, arrivato a Rozzano per girare una puntata del format "48h con", seguendo da vicino il rapper durante le ultime ore prima del lancio ufficiale.

