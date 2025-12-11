Pagelle Juventus Pafos ecco i TOP e FLOP del match di Champions League

Nella sesta giornata di Champions League, la Juventus ha conquistato una vittoria fondamentale contro il Pafos. Ecco i TOP e FLOP del match, analizzando le performance dei giocatori durante questa importante sfida della fase a gironi.

Pagelle Juventus Pafos, ecco i TOP e FLOP del match della sesta giornata della League Phase di Champions League andato in scena alle 21 Vittoria fondamentale per i bianconeri in Champions League. La Juventus aveva un solo risultato a disposizione contro il Pafos e il 2-0 rappresenta un risultato ottimo per rilanciarsi in classifica e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Juventus Pafos, ecco i TOP e FLOP del match di Champions League

PAGELLE E TABELLINO JUVE-PAFOS 2-0: Yildiz illumina, David timbra e Zhegrova floppa - it: McKennie e David stendono i ciprioti ... Da calciomercato.it

Pagelle Juventus-Pafos 2-0: Spalletti azzecca la mossa Conceicao per Zhegrova. McKennie e David valgono i 3 punti - 0 i top e flop del match: esce Zhegrova, entra Conceicao e i bianconeri alzano il ritmo e trovano i 3 punti. Riporta sport.virgilio.it

Le pagelle di St Polten Juventus Women Grande prestazione di tutte le bianconere I giudizi completi nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle Napoli-Juventus: Hojlund principe (8), Neres alla Jairzinho (7). Patema Kalulu (5), incubo Kelly (4,5) Vai su X