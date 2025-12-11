Pagelle Juve Pafos | divisi sul voto di Locatelli McKennie fa un gran gol Miretti male – VIDEO

Le pagelle della Juventus contro il Pafos evidenziano performance contrastanti tra i singoli. McKennie si distingue con un gol spettacolare, mentre Miretti incassa una valutazione negativa. Divise le valutazioni su Locatelli, protagonista di un match caratterizzato da luci e ombre, in una serata che ha visto anche il debutto del talento classe 2003.

Pagelle Juve Pafos, l’analisi dei singoli: il texano si prende la scena con un gran gol, serata no per il classe 2003. Il regista divide la critica: guarda il video per tutti i voti. La notte di Champions League contro il Pafos va in archivio con tre punti fondamentali e la qualificazione blindata, ma lascia in eredità una serie di valutazioni contrastanti sui singoli protagonisti. La Juventus dai due volti, impaurita nel primo tempo e cinica nella ripresa, si riflette perfettamente nelle pagelle della sfida, dove si alternano bocciature pesanti a esaltazioni per chi ha tolto le castagne dal fuoco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com