Pagelle Fiorentina Dinamo Kiev TOP e FLOP del match di Conference League

La Fiorentina conquista una vittoria fondamentale in Conference League contro la Dinamo Kiev, grazie alle reti di Kean e del nuovo entrato Gudmunsson. Analizziamo i giocatori protagonisti, evidenziando i TOP e i FLOP di una sfida ricca di emozioni e punti di svolta per i viola.

Pagelle Fiorentina Dinamo Kiev: Gudmunsson regala il successo europeo ai viola La Fiorentina torna a sorridere in Europa con un successo importante contro la Dinamo Kiev, firmato da Kean e dal neo-entrato Gudmunsson. Il match del Franchi ha visto i viola passare in vantaggio con il colpo di testa di Kean, pareggiato momentaneamente dagli ucraini . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Fiorentina Dinamo Kiev, TOP e FLOP del match di Conference League

Campionato Primavera 1 - Le pagelle di Napoli-Fiorentina. Non finisce di stuire il Napoli Primavera. La squadra di Dario ha battuto la Fiorentina per 3-1 nella 14esima giornata del [.....] - facebook.com Vai su Facebook

Sassuolo Fiorentina, pagelle viola: se stecca anche De Gea sono guai, si salva solo Mandragora Vai su X

Pagelle Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: Kean segna e spreca, pendolino Dodò, Gudmundsson scuote i viola - L'attaccante segna di testa e sbaglia di piede, il brasiliano corre per due, l'islandese salva i viola. Lo riporta sport.virgilio.it

Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: i viola ritrovano la vittoria in Europa - Firenze, 11 dicembre 2025 – La Fiorentina batte la Dinamo Kiev nella penultima sfida del girone di Conference League e ritrova la vittoria i Europa. Riporta lanazione.it