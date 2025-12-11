PAGELLE E TABELLINO CELTIC-ROMA 0-3 | Ferguson ‘alzati e segna’ Scales goleador al contrario

Analisi e giudizi sul confronto tra Celtic e Roma, valido per la sesta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2025/26. La partita, giocata al Celtic Park, si è conclusa con un netto 0-3 in favore degli ospiti, grazie alle prestazioni di Ferguson e Scales. Ecco i voti e le valutazioni dei protagonisti di un match ricco di emozioni.

Voti e giudizi del match del Celtic Park, valido per la 6a giornata della League Phase dell’Europa League 202526 Celtic-Roma (Ansafoto) – calciomercato.it Celtic. Schmeichel 6 Trusty 5 Scales 4,5 Tierney 5. Dal 46? Donovan 5,5 Engels 5 McGregor 5 Hatate 7 Tounekti 5,5 Nygren 5. Dal 46? Iheanacho 6 Maeda 5,5. Dal 46? Bernardo 5,5 Yang 5,5. Dal 62? Ralston 5,5 All. Wilfried Nancy 5 Il Celtic da subito viene schiacciato dalla Roma sotto ogni aspetto, tattico, fisico e tecnico. I costruttori di gioco scozzesi sono sempre pressati e raddoppiati e questo non permette di uscire troppo dalla propria metà campo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO CELTIC-ROMA 0-3: Ferguson, ‘alzati e segna’. Scales goleador al contrario

