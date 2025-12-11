PAGELLE E TABELLINO Benfica-Napoli 2-0 | Mou inguaia Conte Hojlund sparisce dal campo

Il Benfica batte 2-0 il Napoli al Da Luz, nella sesta giornata di Champions League. Rios e Barreiro siglano le reti decisive, mentre il Napoli di Conte fatica a trovare il ritmo. Una sconfitta che complica ulteriormente il cammino degli azzurri nel torneo, con alcuni protagonisti in ombra e altre prestazioni da migliorare.

Il Napoli esce sconfitto anche al Da Luz di Lisbona alla sesta giornata di Champions League: il Benfica passa con le reti di Rios e Barreiro Benfica Napoli Le pagelle di Benfica-Napoli. BENFICA Trubin 6. Dedic 6,5. Araujo 7. Otamendi 7. Dahl 6,5. Barrenechea 6,5. Rios 7. Aursnes 6. Barreiro 7. Sudakov 6,5. Ivanovic 6. Mourinho 7. NAPOLI Milinkovic-Savic 5. Beukema 5. Rrahmani 5. Buongiorno 5. Di Lorenzo 5,5. Elmas 5,5. McTominay 5,5. Olivera 5,5. Neres 6. Hojlund 5. Lang 5,5. Conte 5,5. Il tabellino di Benfica-Napoli. Marcatori: 20? Rios, 49? Barreiro Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.

