Pagelle Benfica Napoli ecco i TOP e FLOP del match di Champions League

Nel match della sesta giornata della fase a gironi di Champions League, Benfica e Napoli si sono affrontate in una sfida ricca di emozioni. Ecco i TOP e FLOP del confronto, che ha visto il Napoli nuovamente uscire sconfitto, confermando le difficoltà nelle sfide europee di questa stagione.

Pagelle Benfica Napoli, ecco i TOP e FLOP del match della sesta giornata della League Phase di Champions League andato in scena alle 21 Il Napoli cade ancora in Champions League. I partenopei vengono sconfitti 2-0 dal Benfica e vedono complicarsi il proprio cammino. Ora servono almeno sei punti per approdare alla fase successiva. Benfica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Benfica Napoli, ecco i TOP e FLOP del match di Champions League

Le pagelle di Benfica-Napoli, i voti: i top e i flop del match del de Luz - La sfida tra il Benfica di Josè Mourinho e il Napoli di Antonio Conte si è conclusa con il risultato di 2- Lo riporta ilmattino.it

Le pagelle di Benfica-Napoli, i voti: i top e i flop del match di Champions - La sfida tra il Benfica di Josè Mourinho e il Napoli di Antonio Conte si è conclusa con il risultato di 2- ilmattino.it scrive

Benfica-Napoli, la probabile formazione azzurra #sscnapoli #championsleague #benfica #formazione #uefa - facebook.com Vai su Facebook