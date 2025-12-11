Pagani maglia nera per la raccolta differenziata in Campania la consigliera comunale Annarosa Sessa | Maggioranza immobile

Pagani si conferma ai vertici della cattiva gestione dei rifiuti in Campania, collocandosi all'ultimo posto nella classifica di Legambiente con una percentuale di raccolta differenziata del 13,65%. La consigliera comunale Annarosa Sessa denuncia l'immobilismo della maggioranza, evidenziando una situazione preoccupante per la città e il suo ambiente.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora un triste primato per la città di Pagani. Nell'edizione XXI della classifica annuale di Legambiente "Comuni Ricicloni", il Comune si attesta ultimo in Campania per percentuale di raccolta differenziata, fermandosi al 13,65%. Fanalino di coda, dunque, per l'ennesima volta, nonostante la media regionale abbia superato da tempo la soglia del 55%. Il dato emerge dal rapporto che esamina l'andamento della gestione dei rifiuti nel 2024 e che evidenzia, per Pagani, una delle peggiori performance dell'intera regione. Un risultato che stride fortemente con quanto registrato nel 2020, quando la raccolta differenziata in città aveva superato il 40%, segnando un trend che oggi appare completamente invertito.