Pablito stella infinita | Un esempio per tutti

Pablito, icona del calcio e simbolo di talento e umiltà, continua a essere ricordato con affetto e ammirazione. La sua figura resta viva nei cuori di molti, testimoniando l'impatto duraturo di una carriera straordinaria e del suo esempio di umanità.

"Sono tantissime le persone che continuano a fermarmi per ricordare Paolo. E quando accade, sono felice". Parola di Rossano Rossi, fratello dell’indimenticato "Pablito", a cinque anni dalla scomparsa dell’eroe di Spagna ‘82. Paolo Rossi se n’è andato il 9 dicembre del 2020, a soli 64 anni. "Ho ripensato alla vita trascorsa insieme, alla nostra infanzia - ricorda Rossano - Da fratelli, siamo stati legatissimi fino alla fine. I ricordi sono tantissimi, difficile sceglierne uno: il nostro rapporto non si può spiegare. Nell’immaginario collettivo, la figura di Paolo Rossi resta una delle più amate dagli italiani, e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pablito, stella infinita: "Un esempio per tutti"

