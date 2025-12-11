PSBerlusconi | FI servono facce nuove

Silvio Berlusconi evidenzia la necessità di rinnovare il volto di Forza Italia, sottolineando che, sebbene siano stati fatti passi avanti, ancora non basta. L'ex premier ribadisce l'importanza di un'Europa capace di agire e difendersi efficacemente, sottolineando la priorità di portare facce nuove nel panorama politico del partito.

16.58 "Ciò che è stato fatto finora non è sufficiente, ma l'Europa deve riuscire a esistere, ad agire e a difendersi". Così il vicepresidente e Ad di Media For Europe, Pier Silvio Berlusconi. "Lo dico da cittadino e imprenditore italiano ed europeo". Su Forza Italia: "Grato a Tajani e alla squadra che ha tenuto in piedi il partito di mio padre,ma per il futuro sono inevitabilmente necessarie facce e idee nuove e un programma rinnovato". Su Meloni: "Miglior premier d'Europa". I Tg? "Ne vorrei uno locale,invidio Tgr Rai". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it