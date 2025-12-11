Otto veicoli su 10 irregolari | a Monopoli è allarme per i motorini potenziati anche tra i ragazzi

A Monopoli cresce l’allarme sulla sicurezza stradale: otto veicoli su dieci sono irregolari, molti scooter e moto potenziati e truccati per superare i limiti di velocità stabiliti. La situazione coinvolge anche i giovani, con rischi elevati per la circolazione e la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Otto veicoli su dieci non a norma, con scooter e moto truccati per raggiungere quasi il doppio della velocità prevista dai costruttori (45 chilometri orari). Un quadro desolante che emerge dai controlli effettuati nella giornata di mercoledì 10 dicembre a Monopoli. Un'ispezione nata per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

