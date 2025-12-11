Otto e Mezzo Italo Bocchino | Rep e Stampa in vendita se le avesse comprate Soros?

Nel dibattito di Otto e Mezzo si discute della possibile vendita di Repubblica e La Stampa a un imprenditore greco, sollevando questioni di mercato e interessi politici. Italo Bocchino sottolinea che si tratta di un'operazione di libero mercato, mentre l'opposizione chiede chiarimenti al governo, che però sembra non avere interessi diretti.

A Otto e Mezzo si parla della possibile vendita di Repubblica e La Stampa a un imprenditore greco. A riguardo - ricorda Lilli Gruber su La7 - l'opposizione chiede al governo di riferire in aula, ma Giorgia Meloni che interesse ha? "La Meloni e governo non hanno interesse - mette subito le mani avanti Italo Bocchino -, è un'operazione di libero mercato. Se poi l'acquirente o il venditore chiamano il premier o il presidente della Repubblica. È stato Elkann a vendere. Il golden power esisterebbe solo se fosse extra Ue. Facciamo tanti elogi all'Ue e poi.". E a chi contesta che il possibile nuovo acquirente è vicino alla destra di Trump, Bocchino ricorda: "Non è che Elkann fosse un militante di sinistra.

