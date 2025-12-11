Otto consigli dei pediatri per vivere il Natale senza problemi | dai dolci allo spazzolino

Il periodo natalizio è un momento di gioia e condivisione, ma richiede attenzione per garantire il benessere di tutta la famiglia. Ecco otto preziosi consigli dei pediatri per vivere il Natale senza problemi, coprendo aspetti come alimentazione, igiene e salute, affinché genitori e bambini possano trascorrere le festività in modo sereno e sicuro.

Il benessere prima di tutto, perché genitori e bambini possano trascorrere le feste di Natale in modo sereno. È l’obiettivo del progetto “Le buone abitudini”, frutto della collaborazione tra Società Italiana di Pediatria, Assonidi, Arkè OdV – Un Dentista per Amico e Acamar Films, la casa di produzione della celebre serie animata Bing. Il risultato è un vero e proprio vademecum pratico, con consigli che consentano alle famiglie di rendere il periodo natalizio un momento magico. Si va dai suggerimenti per vivere l’attesa senza ansie, alle indicazioni su come gestire la nanna in giorni nei quali gli orari e la routine cambiano inevitabilmente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Otto consigli dei pediatri per vivere il Natale senza problemi: dai dolci allo spazzolino

10 consigli pratici per un Natale sostenibile: idee semplici per feste più green Il Natale 2025 segna un nuovo passo verso celebrazioni più sostenibili, grazie a una crescente attenzione verso comportamenti responsabili durante le feste. Dalla scelta dell’albero - facebook.com Vai su Facebook

Natale: dai pediatri 5 consigli per far vivere ai bambini con serenità la notte della vigilia - Grazie al progetto “Le buone abitudini”, nato dalla partnership tra la Società italiana di pediatria (Sip), Assonidi e Bing, e ... Si legge su agensir.it