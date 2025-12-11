Osservatorio sul Merito | La chiave per comprendere l’Italia che cambia

L'Osservatorio sul Merito offre un'analisi approfondita delle trasformazioni dell’Italia, evidenziando il ruolo strategico del Made in Italy. Con la guida del sottosegretario Massimo Bitonci, si esplora lo stato del sistema produttivo nazionale, con particolare attenzione alla moda e all’artigianato come elementi chiave di identità e crescita economica.

Un percorso approfondito in cui ci guida la visione del sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy Massimo Bitonci, che ricostruisce lo stato del nostro sistema produttivo e il valore strategico del made in Italy, mettendo in evidenza il ruolo della moda e dell’artigianato come forza identitaria ed economica. Un contributo arricchito dall’esperienza diretta di Giulio Felloni, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, e dal suo quadro autentico del rapporto tra imprese e consumatori. Imprese in cui la creatività italiana emerge, anche attraverso parole diverse ma complementari: quelle di Sara Cavazza Facchini, creative director di Genny, che condivide con il lettore la sua filosofia del valore dell’eleganza italiana come linguaggio culturale e non solo estetico; quelle di Laura Manelli, CEO di Pinko, che racconta la sua visione di una moda motore di innovazione, competenze e occupazione. 🔗 Leggi su Panorama.it