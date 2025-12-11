Osservatori esterni prove Invalsi 2026 | funzioni requisiti e compensi Scadenze bandi AGGIORNATO
Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato i bandi per l’individuazione degli osservatori esterni coinvolti nelle prove Invalsi 2026. In questo articolo si approfondiscono le funzioni, i requisiti, i compensi e le scadenze relative ai bandi, offrendo un aggiornamento completo sulle procedure di selezione per le classi campione delle prossime rilevazioni.
Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi finalizzati all’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione per le rilevazioni Invalsi 202626. Le prove inizieranno il 2 marzo con gli studenti maturandi. L'articolo Osservatori esterni prove Invalsi 2026: funzioni, requisiti e compensi. Scadenze bandi AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Osservatori esterni Invalsi 2026: le info su scadenze dei bandi USR, criteri di selezione e tabelle aggiornate dei compensi suddivisi per classe. #Didattica - facebook.com Vai su Facebook
Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi finalizzati all’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione per le rilevazioni Invalsi 2026/26. Le prove inizieranno il 2 marzo con gli studenti maturandi. Vai su X