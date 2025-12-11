Ospedali di comunità Il Piceno cenerentola | ecco il conto dei posti letto

L'articolo analizza la situazione degli ospedali di comunità nel Piceno, evidenziandone le criticità e il numero di posti letto disponibili. Un focus sulla regione Marche, con particolare attenzione al sud, coinvolge le iniziative di Comunità in Movimento e 5 Stelle, che si sono occupate di evidenziare le carenze e le sfide del sistema sanitario locale.

Sulla situazione sanitaria in cui versa le Marche e in particolare il sud della regione, si registra un intervento mirato di Comunità in Movimento e 5 Stelle. Gli esponenti politici puntano il dito sull' Ospedale di comunità per evidenziare le disparità di trattamento tra nord e sud delle Marche. "L'Ospedale di Comunità è una struttura intermedia che serve a non intasare la struttura ospedaliera tradizionale che però è in grado di dare un'assistenza continua ed accurata al paziente – scrivono i pentastellati e Comunità in Movimento –. Guardando come si stanno realizzando sul territorio della nostra regione queste nuove strutture sanitarie è innegabile non vedere che ancora si continua a perpetrare sul sud delle Marche una disparità di trattamento che ci porta a dire che cambiano le giunte, cambiano gli amministratori ma questo territorio e i suoi cittadini sono i più penalizzati".