Ospedale Maggiore ecco il nuovo Centro di Oncologia e Radioterapia

L'Ospedale Maggiore presenta il nuovo Centro di Oncologia e Radioterapia, un importante investimento per migliorare l'assistenza ai pazienti oncologici. Il centro offre trenta ambulatori, spazi dedicati a visite ed esami, e strutture per la degenza, tra cui 20 posti letto in reparto e 26 in day hospital, garantendo servizi più completi e moderni.

Trentuno ambulatori per visite ed esami, 20 posti letto per la degenza in reparto e 26 in day hospital. E ancora tre locali dedicati alla radioterapia e radiochirurgia, spazi per la ricerca e le associazioni di volontariato e tanti piccoli dettagli per migliorare il comfort e l’accoglienza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Bologna, all'ospedale Maggiore nasce il reparto per gli adolescenti in difficoltà: «Dal 2018 i ricoveri di giovanissimi si sono triplicati» Vai su X

Piano nazionale esiti di Agenas, l'ospedale Maggiore di Lodi tra le eccellenze italiane - facebook.com Vai su Facebook

Inaugurato stamattina il nuovo centro di oncologia e radioterapia del Maggiore - Video - Inaugurato il nuovo Centro di Oncologia e Radioterapia di Parma, un traguardo importante per il miglioramento del percorso di cura dei pazienti oncologici. Segnala gazzettadiparma.it

Com’è il nuovo reparto di psichiatria e psicoterapia per gli adolescenti dell’ospedale Maggiore: musica, spazi per il relax, ascolto - Alla guida c’è Stefano Costa: “Non è solo un ricovero con terapia farmacologica, insegniamo come poter stare bene a partire dalle proprie fragilità”. Secondo msn.com