Ospedale di Perugia | a fine marzo arriva il Pronto soccorso pediatrico

Perugia, 11 dicembre 2025 – Sono anni che se ne parlava. Ora la proposta si sta concretizzando. "Dalla fine di marzo l'ospedale di Perugia avrà i l pronto soccorso pediatrico ". Lo ha confermato la predidente della Regione, Stefania Proietti, durante la seduta dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, rispondendo, durante la sezione dedicata al question time, a una interrogazione del consigliere Cristian Betti (Pd). Illustrando l'atto in Aula Betti ha chiesto alla Giunta "se intenda procedere verso l'istituzione di un pronto soccorso pediatrico presso il Santa Maria della Misericordia definendo accessi dedicati, spazi autonomi e un' organizzazione specificamente orientata all'emergenza pediatrica. 🔗 Leggi su Lanazione.it