Ospedale bombardato da un gruppo ribelle del Myanmar | almeno 30 persone uccise

Un ospedale nella città di Mrauk U, nello stato di Rakhine, Myanmar, è stato bombardato da un gruppo ribelle. L'attacco ha provocato almeno 30 vittime, evidenziando la grave escalation del conflitto nel paese. L'incidente si inserisce nel contesto della crisi politica e umanitaria che coinvolge la giunta militare e le forze di resistenza.

Nello stato occidentale del Rakhine un ospedale, nella città di Mrauk U, è stato bombardato dalla giunta militare che governa il paese. Secondo quanto riportato da Il Post "almeno 30 persone sono state uccise e 70 ferite". Il rovesciamento del governo e le conseguenze. È stato il gruppo ribelle che combatte contro l'esercito del Myanmar – l'esercito dell'Arakan – a segnalare l'accaduto. Dopo il rovesciamento del governo eletto democraticamente, la giunta ha preso il potere nel 2021. Una situazione politica delicata che li vede convolti a combattere e portare avanti una guerra civile attraverso gruppi armati.

