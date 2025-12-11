Oscarino d’oro 2025 | spettacolo divertente e solidale

Sabato 13 dicembre al teatro Cordova si svolgerà l’Oscarino d’oro 2025, l’evento dedicato all’improvvisazione organizzato dalla compagnia EstroDestro. Uno spettacolo divertente e solidale che premia il talento e la creatività degli artisti emergenti, offrendo un’occasione di intrattenimento coinvolgente per il pubblico e di sostegno a iniziative benefiche.

Pescara, in scena l'Oscarino d'Oro 2025 – L'Oscar dell'Improvvisazione - L'Associazione LiberaMente è lieta di annunciare un evento imperdibile per gli amanti del teatro e dell'improvvisazione.