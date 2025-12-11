OrtoRomi tutela il radicchio IGP gioiello della terra invernale
OrtoRomi, cooperativa agricola di Bellizzi nel Salernitano, si impegna nella tutela del radicchio I.G.P, uno dei simboli della tradizione invernale italiana. Con attenzione alla qualità e alla sostenibilità, l'azienda rafforza il suo ruolo nella valorizzazione di questo prezioso prodotto locale, preservandone le caratteristiche distintive e promuovendone la qualità sul mercato.
L’azienda Ortoromi, società cooperativa agricola con sede nel Salernitano a Bellizzi, ancora una volta sposa la tutela del radicchio I.G.P., uno dei protagonisti principali dell’inverno, ideale per dare un tocco speciale ai piatti della stagione più fredda, e al cui gusto inconfondibile si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
OrtoRomi tutela il radicchio I.G.P, gioiello della terra invernale - La Cooperativa Agricola OrtoRomi da anni aderisce al Consorzio di Tutela del Radicchio Rosso di Treviso I. Scrive salernotoday.it
Andrea Tosatto riconfermato alla guida del Consorzio di tutela del radicchio rosso Igp: «Quest’anno piogge devastanti, perso il 50% del prodotto» - TREVISO – Andrea Tosatto è stato riconfermato alla guida del Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso Igp e variegato di Castelfranco Igp: a votarlo il consiglio di amministrazione eletto il ... Si legge su ilgazzettino.it