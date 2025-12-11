ortopedia centese al vertice regionale

L'ospedale di Cento si distingue in Emilia-Romagna per l'eccellenza nelle cure ortopediche, occupando il primo posto regionale per la percentuale di fratture di femore operate entro 48 ore. Un risultato che testimonia l'efficienza e la qualità dei servizi offerti, garantendo interventi tempestivi e migliorando significativamente le tempi di recupero dei pazienti.

L' ospedale di Cento (foto d'archivio) è primo, in Emilia Romagna, per percentuale di fratture di femore operate entro 48 ore. Lo certifica il Programma Nazionale Esiti di Agenas: nel 2024 il SS. Annunziata ha la percentuale più alta di pazienti con frattura di femore, operati entro le 48 ore successive all'arrivo in ospedale: 93%. Sono diversi anni che l' Ortopedia centese, diretta dal dottor Luca Castagnini dall'ottobre 2020, si colloca al primo posto nelle classifiche Agenas, sia regionale sia nazionale per questo percorso. Un risultato che è una conferma della qualità dell'assistenza clinica dell'Ortopedia centese ma anche della ottima organizzazione dei percorsi interni all'ospedale: dall'arrivo del paziente in P.