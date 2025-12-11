Orsacchiotto smarrito in aeroporto il tenero appello sui social | Mi aiutate a tornare a casa per Natale?

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un orsacchiotto smarrito all’Aeroporto di Bari ha catturato l’attenzione sui social con un appello affettuoso: “Mi aiutate a tornare a casa per Natale?”. Il peluche, posizionato sotto l’albero natalizio, rappresenta un simbolo di speranza e solidarietà, mentre Aeroporti di Puglia invita i cittadini a contribuire al suo ritrovamento.

Un orsacchiotto smarrito all’Aeroporto di Bari scalda i cuori: il peluche attende sotto l’albero di Natale, mentre Aeroporti di Puglia lancia l’appello sui social per ritrovarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

