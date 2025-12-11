Orsacchiotto smarrito in aeroporto il tenero appello sui social | Mi aiutate a tornare a casa per Natale?
Un orsacchiotto smarrito all’Aeroporto di Bari ha catturato l’attenzione sui social con un appello affettuoso: “Mi aiutate a tornare a casa per Natale?”. Il peluche, posizionato sotto l’albero natalizio, rappresenta un simbolo di speranza e solidarietà, mentre Aeroporti di Puglia invita i cittadini a contribuire al suo ritrovamento.
