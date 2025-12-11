Oroscopo 11 dicembre 2025 – Energia in movimento intuizioni lucide e piccoli colpi di scena emotivi | la giornata di oggi porta vibrazioni intense ma costruttive

L’oroscopo dell’11 dicembre 2025 promette una giornata ricca di energia, intuizioni e sorprendenti colpi di scena emotivi. La presenza della Luna favorisce chiarimenti, decisioni pratiche e momenti di consapevolezza, creando un’atmosfera intensa ma positiva. Una giornata che invita a riflettere, agire con lucidità e lasciarsi guidare dalle proprie intuizioni per affrontare le sfide con nuova energia.

Il transito della Luna favorisce chiarimenti, decisioni pratiche e consapevolezze interiori che possono cambiare il tono della giornata. Vediamo segno per segno. Ariete La tua energia torna a fluire con maggiore chiarezza. Oggi potresti ricevere una notizia che ti rimette in carreggiata su un progetto che sembrava in stallo. In amore, serve più ascolto e

