Oro di Bankitalia emendamento di Fratelli d’Italia per proteggerlo da ‘mani’ straniere

Un emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio mira a rafforzare la tutela delle riserve auree di Bankitalia, prevenendo interventi o influenze esterne. La proposta si inserisce nel dibattito sulla sicurezza e sulla sovranità delle risorse nazionali, evidenziando l’importanza di preservare il patrimonio strategico del paese da possibili interferenze esterne.

(Adnkronos) – L’emendamento presentato da Fratelli d'Italia in Senato alla legge di Bilancio sulla proprietà delle riserve auree di Bankitalia serve a proteggerle da 'mani' straniere. E’ quanto si spiega nel dossier elaborato dall’ufficio studi di Fdi, che l’Adnkronos ha potuto visionare, dal titolo 'Oro di Bankitalia al popolo italiano: smontiamo le fake news'. "Il capitale . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, risponde alla Bce e cerca un accordo con Christine Lagarde per chiarire l'emendamento sulle riserve auree di Bankitalia - facebook.com Vai su Facebook

Dopo il secondo parere BCE sull'oro Bankitalia capite ancora meglio perché avevo voluto lasciare pubblica la soluzione? L'emendamento va riscritto esattamente come il mio DDL togliendo le parole "ad esclusivo titolo di deposito" così il parere C'È GIÀ e non Vai su X

Oro di Bankitalia, emendamento di Fratelli d'Italia per proteggerlo da 'mani' straniere - L’emendamento presentato da Fratelli d'Italia in Senato alla legge di Bilancio sulla proprietà delle riserve auree di Bankitalia serve a proteggerle da 'mani' straniere. Secondo adnkronos.com

Manovra: Magi, 'su oro governo mina autonomia Bankitalia e Bce per fare favore a Trump' - “L'emendamento di Fratelli d'Italia sull'oro è demagogico e populista, ma soprattutto in questo modo il governo non solo ... Da iltempo.it