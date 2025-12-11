Oro di Bankitalia emendamento di FdI per proteggerlo da mani' straniere

Un emendamento di Fratelli d’Italia propone di proteggere l’oro di Bankitalia da eventuali influenze straniere. Attualmente, il capitale e le riserve auree sono detenuti da enti e istituzioni con sede legale in Italia, tra cui banche, assicurazioni e fondazioni, rafforzando il ruolo nazionale nella gestione delle riserve strategiche.

"Il capitale della Banca d'Italia, comprese quindi le riserve auree, è detenuto da banche, assicurazioni, fondazioni, enti e istituti di previdenza, fondi pensione aventi sede legale in Italia. In molti casi si tratta di soggetti privati, alcuni dei quali controllati da gruppi stranieri. L'Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani. Per questo c'è bisogno di una norma che faccia chiarezza sulla proprietà. Inoltre, sul sito della Banca d'Italia si afferma che l'oro è di “proprietà dell'istituto”. Un motivo in più per esplicitare che le riserve auree sono di proprietà di tutti gli italiani". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Oro di Bankitalia, emendamento di FdI per proteggerlo da "mani' straniere"

