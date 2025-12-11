Oro di Bankitalia allo Stato Dombrovskis | Una mossa di questo tipo non riduce il debito

L'oro di Bankitalia detenuto dallo Stato è al centro di un dibattito sulla sua influenza sul debito pubblico italiano. Secondo Dombrovskis, chiarire la proprietà delle riserve auree non contribuirebbe a ridurre il debito, e il governo italiano non ha richiesto interventi alla Commissione Europea in merito.

(Adnkronos) – Chiarire la proprietà delle riserve auree della Banca d’Italia non aiuterebbe a “ridurre” il debito pubblico del Paese e il governo italiano non si è rivolto alla Commissione Europea per affrontare la materia. Lo dice il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis, a Bruxelles al termine dell’Eurogruppo.   “Per quanto riguarda le riserve auree . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

