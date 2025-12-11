Oro al popolo italiano il dossier di Fratelli d’Italia | ecco le ragioni del blitz sulle riserve di Bankitalia
Fratelli d’Italia presenta un dossier in cui spiega le motivazioni della proposta di modifica alla legge di Bilancio relativa alle riserve auree di Bankitalia. Mentre Giancarlo Giorgetti cerca di convincere la Banca Centrale Europea e Christine Lagarde, il partito intende chiarire le ragioni di un blitz che mira a rivedere la gestione dell'oro nazionale.
Mentre Giancarlo Giorgetti cerca di convincere Christine Lagarde e la Bce sull’emendamento alla Manovra riguardante le riserve auree di Bankitalia, Fratelli d’Italia prova a spiegare in una nota informativa il perché della sua proposta di modifica alla legge di Bilancio riguardante l’oro detenuto da Via Nazionale. Secondo Fratelli d’Italia, “l’Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani. Per questo c’è bisogno di una norma che faccia chiarezza sulla proprietà”. Da qui, quindi, la decisione di presentare l’emendamento secondo il quale l’oro appartiene al popolo italiano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
«L'oro è del popolo italiano, dentro Bankitalia ci sono capitalia stranieri rischiosi»: il dossier riservato di FdI Vai su X
Nella mia intervista a @larepubblica ho chiarito un punto essenziale: si può discutere della forma, non della sostanza. La proprietà dell’oro custodito da Bankitalia appartiene al popolo italiano e riconoscerlo significa rafforzare la trasparenza e la legittimazion - facebook.com Vai su Facebook
“L’oro è del popolo italiano, rischi da capitali stranieri in Bankitalia”: il dossier riservato di FdI - Ecco il titolo della nota informativa di Fratelli d'Italia in riferimento all'emendamento alla ... Segnala msn.com
Il dossier di FdI: “Dentro Bankitalia stranieri pericolosi, l’oro è del popolo italiano” - In un documento riservato dell’ufficio studi del partito vengono elencate le ragioni a difesa dell’emendamento della manovra sulle riserve auree. Da repubblica.it