Oro al popolo italiano il dossier di Fratelli d’Italia | ecco le ragioni del blitz sulle riserve di Bankitalia

Mentre Giancarlo Giorgetti cerca di convincere Christine Lagarde e la Bce sull’emendamento alla Manovra riguardante le riserve auree di Bankitalia, Fratelli d’Italia prova a spiegare in una nota informativa il perché della sua proposta di modifica alla legge di Bilancio riguardante l’oro detenuto da Via Nazionale. Secondo Fratelli d’Italia, “l’Italia non può correre il rischio che soggetti privati rivendichino diritti sulle riserve auree degli italiani. Per questo c’è bisogno di una norma che faccia chiarezza sulla proprietà”. Da qui, quindi, la decisione di presentare l’emendamento secondo il quale l’oro appartiene al popolo italiano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it