Ormai eravamo a corto di ossigeno Così Curiosamente chiude respirando

Dopo quattordici anni di attività, Curiosamente Aps lascia Lodi. L’associazione di promozione sociale che ha lavorato nei luoghi della fragilità, accanto a chi fatica a reggere l’urto del quotidiano, ha scelto di sciogliersi con un incontro al Circolo Archinti. Una decisione maturata, spiega la presidente Anna Garbelli, "per responsabilità, non per resa. Continuare avrebbe significato trascinare l’associazione allo sfinimento. “Curiosamente“ era arrivata a corto di ossigeno. Abbiamo scelto di chiudere respirando". Dal 2012 al 2025 l’associazione ha attraversato il territorio costruendo legami, progetti e occasioni di ascolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it