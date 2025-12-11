Orizzonti di Comunità | Varcaturo celebra legalità diversità e partecipazione

Orizzonti di Comunità a Varcaturo è un evento che promuove legalità, diversità e partecipazione attraverso due giorni di discussioni, attività interculturali e progetti di rigenerazione sociale nei beni confiscati. Un'occasione per rafforzare il senso di comunità e valorizzare il patrimonio sociale e culturale del territorio.

Orizzonti di Comunità a Varcaturo: due giorni di dialogo, interculturalità e rigenerazione sociale nei beni confiscati. Venerdì 12 e sabato 13 dicembre, dalle ore 15.00 alle 21.00, presso il bene confiscato " Alberto Vallefuoco" in Via Ripuaria, Nono Viale Parco della Noce n. 57 a Varcaturo (Giugliano in Campania), si terrà " Orizzonti di Comunità", un'iniziativa dedicata all'incontro, al dialogo e alla valorizzazione delle diversità come risorsa per la crescita collettiva. L'evento assume un valore particolarmente significativo perché si svolge all'interno di un bene confiscato, un luogo che da simbolo di illegalità diventa spazio di incontro, crescita e costruzione collettiva.

