Organizza un matrimonio ma poi arrivano i carabinieri | lei era già sposata

Un matrimonio civile in una location di prestigio a Como si trasforma in una scena inaspettata: i carabinieri intervengono, svelando che la sposa era già sposata. La cerimonia, apparentemente perfetta, si rivela essere una messinscena organizzata dalla stessa sposa. Un episodio che ha scosso gli invitati e portato alla luce un inganno sorprendente.

Un matrimonio civile in una location di prestigio a Como. Che però è una messinscena. Organizzata dalla sposa. Per non rivelare al compagno che era già sposata. La storia che racconta oggi il Quotidiano Nazionale comincia quando uno dei testimoni ha voluto verificare che fossero state affisse le pubblicazioni. La cerimonia era stata organizzata la scorsa settimana. A celebrarla una conoscente della sposa. Entrambi residenti in provincia di Varese, italiani con professioni qualificate, avevano scelto di concludere il momento dell’unione matrimoniale con il ’rito della sabbia’. Il rito della sabbia. 🔗 Leggi su Open.online

