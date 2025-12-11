Organizza il matrimonio in una location di lusso ma il testimone si accorge di tutto | lei era già sposata
Un matrimonio di lusso a Como, con un abito bianco e invitati eleganti, sembrava il sogno realizzato. Tuttavia, il testimone nota qualcosa di insolito: la sposa era già sposata. Un evento che mette in discussione tutto, rivelando un dettaglio inaspettato in un contesto da favola.
L'abito bianco, gli invitati, una lussuosa location mozzafiato a Como. Un matrimonio civile all'apparenza perfetto, se non per un piccolo particolare. Era tutta una farsa organizzata dalla sposa, già sposata con un altro uomo. Una storia incredibile, portata alla luce da uno dei testimoni dello. 🔗 Leggi su Today.it
