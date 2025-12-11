Ore 14 Sera anticipazioni stasera 11 dicembre 2025 | dagli ospiti ai temi focus sulla perizia del DNA compatibile con la linea familiare maschile di Sempio

Stasera, 11 dicembre 2025, su Rai 2 torna Ore 14 Sera, dedicata al delitto di Garlasco e all’analisi della perizia del DNA che ha rivelato compatibilità con la linea familiare maschile di Sempio. Con ospiti e approfondimenti, la trasmissione anticipa l’udienza del 18 dicembre, offrendo aggiornamenti e punti di vista su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Al centro della puntata di Ore 14 Sera il delitto di Garlasco, a pochi giorni dall’udienza decisiva del 18 dicembre 2025 Stasera, giovedì 11 dicembre 2025, Ore 14 Sera torna su Rai 2 con una puntata ricca di colpi di scena e approfondimenti di cronaca: Milo Infante guiderà il dibattito su uno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ore 14 Sera, anticipazioni stasera 11 dicembre 2025: dagli ospiti ai temi, focus sulla perizia del DNA "compatibile con la linea familiare maschile di Sempio"

