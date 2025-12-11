Ordine dei Medici Milano | Cancellare subito la deroga Covid sui professionisti stranieri

L'Ordine dei Medici di Milano richiede l'immediata cancellazione della deroga Covid per i professionisti stranieri. Attualmente, circa 5.000 medici sono stati assunti tramite questa procedura, ma manca un monitoraggio nazionale sulle sue implicazioni. La questione solleva preoccupazioni sulla tutela della qualità e sulla regolamentazione del settore sanitario.

5.000 professionisti assunti grazie a questa procedura, ma non c’è alcun monitoraggio nazionale sulle conseguenze attuali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

