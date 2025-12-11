Oracle | cloud sotto le attese spese AI in aumento

I risultati di Oracle evidenziano un quadro di aspettative deluse nel settore cloud e AI, con ricavi inferiori alle previsioni e un outlook negativo. Nel frattempo, gli investimenti in intelligenza artificiale continuano a crescere, raggiungendo i 15 miliardi di dollari, alimentando le preoccupazioni per una possibile bolla tecnologica.

Le preoccupazioni per una possibile bolla tecnologica tornano a farsi sentire dopo i risultati deludenti di Oracle, che hanno mostrato ricavi e un outlook inferiori alle attese e un aumento degli investimenti di 15 miliardi di dollari rispetto alle stime precedenti. Caduta del titolo in after hours. Le azioni Oracle Corp. hanno perso oltre il 10% nelle contrattazioni estese, dopo l'annuncio di un forte incremento delle spese per data center e infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale. Gli investitori temono che i costi crescenti non si traducano rapidamente in ricavi, alimentando scetticismo sul ritmo di monetizzazione del business cloud.

Nasce a Torino la seconda Oracle Cloud Region in Italia, ospitata in uno dei 16 #DataCenter di #TIMEnterprise: un passo importante per garantire sovranità, sicurezza e innovazione al servizio della Pubblica Amministrazione e delle imprese italiane. CS Oracl Vai su X

Oracle delude: ricavi sotto le attese, investimenti AI pesano sui profitti e il titolo crolla (- 11,8%) a Wall Street - Oracle ha riportato ricavi sotto le attese e margini sotto pressione per gli ingenti investimenti nell’AI, causando un crollo del titolo a Wall Street. Lo riporta msn.com

Oracle crolla nelle contrattazioni after-hours dopo risultati Q2 sotto le attese - hours di mercoledì dopo che il gruppo informatico ha riportato ricavi per il secondo trimestre fiscale inferiori alle ... Come scrive it.investing.com