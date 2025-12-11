Ora il Mercosur è di nuovo in dubbio e di mezzo c' è l' Italia

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il Mercosur rappresenta un importante banco di prova per la capacità dell'UE di affermarsi nel contesto internazionale dominato da Donald Trump e Xi Jinping. Tuttavia, recenti sviluppi hanno riacceso i dubbi sul futuro di questa intesa, mettendo in discussione la solidità e le prospettive di collaborazione tra le due parti.

Uno dei test della capacità dell'Unione europea di esistere nel mondo di Donald Trump e Xi Jinping è l'accordo di libero scambio che è stato concluso con il Mercosur. L'intesa raggiunta dopo venti anni di difficili negoziati apre le porte dei mercati di Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay alle imprese europee e faciliterà la diversificazione delle catene di approvvigionamento così indispensabile per allentare le dipendenze da Stati Uniti e Cina. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, aveva previsto di volare in Sud America il 20 dicembre per firmare formalmente l'accordo. Ma prima serve il via libera di una maggioranza qualificata dei governi.

