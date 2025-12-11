Ora è ufficiale Kadeem Allen lascia Forlì | con l' Unieuro risoluzione consensuale del contratto
Kadeem Allen lascia ufficialmente Forlì dopo la risoluzione consensuale del suo contratto con l'Unieuro. L'ex uomo immagine della campagna abbonamenti della Pallacanestro Forlì 2.015 si separa dalla società, chiudendo un capitolo importante della sua esperienza nella squadra biancorossa.
