Ora ci ammazziamo moriamo insieme e i bimbi resteranno soli notte di paura in auto condannato un 43enne
Una notte di paura in auto si trasforma in un processo quattro anni dopo, con un uomo condannato per aver messo a rischio la vita. L'episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, si conclude con un primo risultato giudiziario, evidenziando le tensioni e i pericoli vissuti quella notte.
Una notte che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che invece, a distanza di quattro anni, trova un primo approdo nelle aule di giustizia. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato un uomo di 43 anni, residente a Milazzo, a due mesi di reclusione – pena sospesa – riconoscendolo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
