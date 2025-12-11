Opportunità e sport inclusivo Il convegno internazionale di Uisp
Lo scorso sabato, l’Opificio Golinelli ha ospitato il convegno internazionale
L’ Opificio Golinelli ha ospitato, lo scorso sabato, l’evento finale del progetto europeo IDEAL Sport4All, promosso da Uisp, insieme ai partner internazionali: AJSPT Suceava (Romania), Športna unija Slovenije (Slovenia) e Dry-Art ETS (Italia). Si tratta di un’iniziativa che mira a costruire uno sport accessibile, inclusivo ed egualitario, valorizzando ogni persona e promuovendo partecipazione, cittadinanza attiva e pari opportunità. Nel corso del 2024–2025 il progetto ha realizzato: formazioni per operatori sportivi ed educatori su disabilità, linguaggio inclusivo, tutela e responsabilità; eventi sportivi inclusivi nei tre Paesi partner, aperti a tutti i cittadini; attività di sensibilizzazione pubblica su salute, pari opportunità e partecipazione e strumenti finali per società sportive e comunità (documentario, podcast, toolkit operativo multilingue). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Opportunità e sport inclusivo". Il convegno internazionale di Uisp - L’Opificio Golinelli ha ospitato la tappa finale del progetto europeo che vuole rendere le attività fruibili a tutti ... Scrive msn.com
Pianeta sport inclusivo. Convegno al Coni Point - sport e disabilità” è il tema del convegno di due giorni che il Coni Point di Massa Carrara organizza per i giorni del venerdì e sabato nella sua sede in viale Galilei a ... lanazione.it scrive
Esplora le iniziative del PAG: arte, sport, formazione e molto altro. Opportunità per giovani dai 14 ai 35 anni. Unisciti alla community del Progetto Area Giovani. - facebook.com Vai su Facebook