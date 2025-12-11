Opportunità e sport inclusivo Il convegno internazionale di Uisp

Lo scorso sabato, l’Opificio Golinelli ha ospitato il convegno internazionale

L’ Opificio Golinelli ha ospitato, lo scorso sabato, l’evento finale del progetto europeo IDEAL Sport4All, promosso da Uisp, insieme ai partner internazionali: AJSPT Suceava (Romania), Športna unija Slovenije (Slovenia) e Dry-Art ETS (Italia). Si tratta di un’iniziativa che mira a costruire uno sport accessibile, inclusivo ed egualitario, valorizzando ogni persona e promuovendo partecipazione, cittadinanza attiva e pari opportunità. Nel corso del 2024–2025 il progetto ha realizzato: formazioni per operatori sportivi ed educatori su disabilità, linguaggio inclusivo, tutela e responsabilità; eventi sportivi inclusivi nei tre Paesi partner, aperti a tutti i cittadini; attività di sensibilizzazione pubblica su salute, pari opportunità e partecipazione e strumenti finali per società sportive e comunità (documentario, podcast, toolkit operativo multilingue). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it