Opportunità di lavoro nel periodo natalizio | si cercano figure specializzate anche in provincia di Chieti

Chietitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo natalizio, molte aziende cercano figure specializzate per far fronte all'aumento di attività. L'agenzia Maw annuncia nuove opportunità di lavoro in Abruzzo e Molise, inclusa la provincia di Chieti, offrendo diverse posizioni per soddisfare le esigenze del mercato durante questa stagione.

L'agenzia per il lavoro Maw annuncia l’apertura di nuove selezioni in Abruzzo e Molise, per rispondere all’aumento della domanda di personale legato al picco di attività natalizio.La selezione riguarda figure operative e profili specializzati, con contratti temporanei tra dicembre e gennaio. Le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

