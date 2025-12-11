Opportunità di lavoro nel periodo natalizio | si cercano figure specializzate anche in provincia di Chieti
Durante il periodo natalizio, molte aziende cercano figure specializzate per far fronte all'aumento di attività. L'agenzia Maw annuncia nuove opportunità di lavoro in Abruzzo e Molise, inclusa la provincia di Chieti, offrendo diverse posizioni per soddisfare le esigenze del mercato durante questa stagione.
L'agenzia per il lavoro Maw annuncia l'apertura di nuove selezioni in Abruzzo e Molise, per rispondere all'aumento della domanda di personale legato al picco di attività natalizio.La selezione riguarda figure operative e profili specializzati, con contratti temporanei tra dicembre e gennaio.
