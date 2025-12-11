Opportunità di lavoro nel periodo natalizio | si cercano figure specializzate anche in provincia di Chieti

Durante il periodo natalizio, molte aziende cercano figure specializzate per far fronte all'aumento di attività. L'agenzia Maw annuncia nuove opportunità di lavoro in Abruzzo e Molise, inclusa la provincia di Chieti, offrendo diverse posizioni per soddisfare le esigenze del mercato durante questa stagione.

