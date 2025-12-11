Opportunità di lavoro 7.700 ingressi previsti nel prossimo trimestre Ma l' 80% sono a tempo determinato

La Camera di commercio della Romagna ha pubblicato le previsioni occupazionali per il trimestre dicembre 2025 - febbraio 2026, evidenziando circa 7.700 nuovi ingressi lavorativi. Tuttavia, l’80% di queste opportunità sono a tempo determinato, riflettendo le tendenze del mercato del lavoro nella regione e le sfide e opportunità per i prossimi mesi.

La Camera di commercio della Romagna diffonde le previsioni occupazionali per il trimestre dicembre 2025 - febbraio 2026: sono 17.740 gli ingressi programmati dalle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Dalle analisi occupazionali diffuse dalla Camera di commercio della Romagna, gli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

OPPORTUNITÀ LAVORO AMR Motori a San Giovanni Suergiu cerca MECCATRONICO QUALIFICATO Per visualizzare l’offerta e candidarsi: urly.it/31d4ac Trovate l'annuncio anche sul nostro sito al link: https://www.informagiovaniiglesias.it/opportunita-lavor - facebook.com Vai su Facebook