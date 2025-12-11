Operaio cade mentre ristruttura balcone è in gravi condizioni

Un operaio edile di 49 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Napoli dopo essere caduto mentre effettuava lavori di ristrutturazione del balcone di un appartamento al primo piano in vico Tutti Santi a Vicaria, non lontano da piazza Garibaldi a Napoli. L'uomo è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Pellegrini dove è in prognosi riservata per trauma cranico e toracico. Sulla regolarità dei lavori in corso e sulla sua posizione lavorativa sono in corso le indagini da parte degli uomini della Polizia di Stato.

